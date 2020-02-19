Власти США ввели санкции против дочерней структуры «Роснефти»
Минфин США внес в санкционный список подразделение государственной компании «Роснефть» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Санкции введены из-за сотрудничества компании с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Минфин США внес в санкционный список подразделение государственной компании «Роснефть» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Санкции введены из-за сотрудничества компании с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Санкции предполагают заморозку любых активов Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро на территории США. Контрагентам трейдера американские власти дали срок до 20 мая для прекращения сотрудничества с Rosneft Trading. В противном случае партнеры Rosneft Trading попадут под вторичные санкции.
При этом введенные санкции не распространяются на головную компанию «Роснефть».
В «черный список» Rosneft Trading и Дидье Касимиро попали из-за участия в реализации венесуэльской нефти вопреки американским санкциям.
Компания Rosneft Trading зарегистрирована в Швейцарии и занимается реализацией иностранных проектов государственной «Роснефти». После введения санкций акции компании на Московской бирже упали на 5%, но затем отыграли половину падения.