Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая приговорили к условному сроку
Мещанский райсуд Москвы вынес приговор студенту-физику Андрею Баршаю по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестного митинга 27 июля
Мещанский райсуд Москвы вынес приговор студенту-физику Андрею Баршаю по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестного митинга 27 июля. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Обвинение просило для студента 3,5 года колонии.
Студента МАИ Андрея Баршая задержали 14 октября 2019 года по делу о применении насилия к представителю власти, однако потерпевший нашелся только в ноябре. Следователь объяснял это тем, что имя потерпевшего силовика не сообщалось намеренно, чтобы студент «не смог оказать на него давление».
По версии следствия, молодой человек во время протестного митинга «За честные выборы» в Москве столкнул в спину сотрудника Росгвардии, в результате чего тот «испытал физическую боль». Потерпевший во время судебного разбирательства заявил, что не имеет претензий к обвиняемому и заявил, что условного срока будет достаточно.
По словам очевидцев, молодой человек лишь оказывал помощь другим участникам митинга, которых избивали силовики, и сопротивления полицейским не оказывал.
Адвокат Баршая Мансур Гильманов ранее жаловался, что его клиента посадили в одну камеру с ранее осужденными, которые угрожали студенту изнасилованием и требовали от него признать вину.