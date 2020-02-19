Задержанные в Крыму подростки были последователи «керченского стрелка»
Еще в 2018 году со школьником, которому на тот момент было 13 лет, силовики проводили профилактическую беседу из-за фашистских символов на его странице, а также из-за обсуждения взрывчатки в чатах
Один из задержанных в Керчи подростков находился в так называемой «зоне риска» и на контроле спецслужб из-за своих записей в соцсетях.
Baza сообщает, что еще в 2018 году со школьником, которому на тот момент было 13 лет, силовики проводили профилактическую беседу из-за фашистских символов на его странице, а также из-за обсуждения взрывчатки в чатах. В ФСБ сообщили, что подросток от своих экстремистских идей не отказался и вступил в интернет-сообщество неонацистов.
Telegram-канал Mash сообщает, что второй задержанный подросток является студентом Керченского морского технического колледжа. Ему 17 лет.
По данным спецслужб, несовершеннолетние молодые люди готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи. Во время обыска у них нашли самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Один из задержанных сообщил на допросе, что они тренировались убивать на животных.
Подростков задержали после сигнала от знакомых подростков. Молодые люди поделились своими преступными планами с подругой по переписке, а девушка испугалась и сообщила об этом родителям. Взрослые сразу же обратились в правоохранительные органы.
Задержанных подростков называют последователями студента керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года взорвал бомбу в учебном заведении, после чего открыл стрельбу по студентам и преподавателям из ружья. В результате происшествия погибли 20 человек, более 60 пострадали. Влад Росляков покончил с собой.