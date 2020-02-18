18 февраля 18:28
В Керчи двух подростков задержали за подготовку терактов в школах
В Керчи сотрудники ФСБ России задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что у несовершеннолетних были изъяты два самодельных взрывных устройства
Фото: Вести.ру
В Керчи сотрудники ФСБ России задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что у несовершеннолетних были изъяты два самодельных взрывных устройства.
Во время обысков по месту жительства подростков 2003 и 2004 годов рождения силовики изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным спецслужбы, задержанные испытывали «пробные» бомбы на домашних животных.
Baza сообщает, что об издевательствах над животными сотрудникам ФСБ рассказал один из задержанных.