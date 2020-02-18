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18 февраля 18:28

В Керчи двух подростков задержали за подготовку терактов в школах

В Керчи сотрудники ФСБ России задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что у несовершеннолетних были изъяты два самодельных взрывных устройства

В Керчи двух подростков задержали за подготовку терактов в школах
Фото: Вести.ру

В Керчи сотрудники ФСБ России задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что у несовершеннолетних были изъяты два самодельных взрывных устройства.

Во время обысков по месту жительства подростков 2003 и 2004 годов рождения силовики изъяли самодельные бомбы, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным спецслужбы, задержанные испытывали «пробные» бомбы на домашних животных.

Baza сообщает, что об издевательствах над животными сотрудникам ФСБ рассказал один из задержанных.

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