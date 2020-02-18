Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды
Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, который вносит поправки исключающие административную ответственность за демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который вносит поправки в статью 20.3 КоАП, исключающие административную ответственность за демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды.
Первоначально депутаты предлагали отменить наказание за использование нацистской или любой другой запрещенной символики в произведениях науки, литературы, искусства, СМИ, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Однако ко второму чтению в проект закона внесли расширительную поправку.
Фактически Госдума отменила штрафы за демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, если изображение формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, а также при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
Поправки были внесены после нескольких случаев привлечения граждан к ответственности за публикацию исторических снимков о Великой Отечественной войне.