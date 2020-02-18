18 февраля 14:52
Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников
Дума приняла законопроект об обеспечении учащихся младших классов горячим питанием. Финансироваться проект будет из федерального, регионального и муниципального бюджетов
Государственная дума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект об обеспечении учащихся младших классов горячим питанием. В документе, принятом по инициативе президента Владимира Путина, говорится о том, что питание для учеников с 1 по 4 класс должно быть горячим минимум раз в сутки.
Финансироваться горячее питание для учащихся начальной школы будет из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил закрепить практику бесплатного горячего питания для всех учащихся с 1 по 4 классы. Глава государства отметил, что некоторые российские родители не могут прокормить своих детей.
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