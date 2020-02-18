Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
АМДПР обратилась в правительство с предложением вернуть запрет на покупку иностранной мебели для государственных органов за счет бюджета
Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в правительство с предложением вернуть запрет на покупку иностранной мебели для государственных органов за счет бюджета.
В обращении российских мебельщиков говорится, что в импортных стульях нет ничего такого, чего бы они не смогли сделать, при этом отечественная мебель обойдется дешевле.
Ассоциация напомнила, что ранее в России действовало постановление №1072, которое запрещает закупку импортной мебели, однако в 2019 году этот документ отменили. Из-за отмены постановления российские мебельщики могут потерять 10 млрд рублей.
Глава АМДПР Александр Шестаков заявил, что в 2018 году в рамках госзакупок органы государственные учреждения потратили на мебель 14 млрд рублей, что составило 15% от объема всей мебели, произведенной в России.