Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал российские власти выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС в качестве компенсации за действия по захвату активов и банкротство нефтяной компании
Апелляционный суд Гааги обязал российские власти выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС в качестве компенсации за действия по захвату активов и банкротство нефтяной компании. Таким образом, суд отменил действие решения окружного суда, который ранее снял с РФ это обязательство, сообщает РИА Новости.
Еще в 2014 году третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров НК ЮКОС к России и обязал ответчика выплатить истцам 50 млрд долларов. Российские власти обжаловали это решение, но бывшие акционеры некогда крупной нефтяной компании обратились в суды ряда европейских стран с требованием об аресте российского имущества.
В 2015 года власти Франции и Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа арестовали имущество РФ, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги удовлетворил жалобу России и отменил решение о взыскании 50 млрд долларов в пользу акционеров ЮКОСа.
Напомним, что после ареста в 2003 году основного акционера ЮКОСа Михаила Ходорковского компания стала банкротом, а большая часть ее активов отошла госкомпании «Роснефть».