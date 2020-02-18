Apple сообщила о сокращении поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
Производитель электроники рассчитывал вернуться к привычному графику работы к 10 февраля, однако из-за коронавируса добиться намеченной прибыли в квартале, который истекает в марте, не получится
Американская компания Apple сообщила о снижении объема поставок смартфонов iPhone в связи с закрытием заводов в Китае из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Производитель электроники рассчитывал вернуться к привычному графику работы к 10 февраля, однако из-за коронавируса добиться намеченной прибыли в квартале, который истекает в марте, не получится.
Представитель Apple сообщил, что сейчас компания начала возобновлять работу на территории Китая, но возвращение к привычному графику происходит медленнее, чем ожидалось. Основной причиной отставания в графике является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым - снижение спроса на продукцию Apple в Китае из-за коронавируса, сообщает РБК.
Отметим, что практически все смартфоны iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, что в 500 км от наиболее пострадавшего от эпидемии Уханя. Сейчас работа этих заводов приостановлена.