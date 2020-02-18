В Конституции России закрепят неприкосновенность бывших президентов
Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников предложил закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов России
Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников предложил закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов России. Соответствующую поправку предлагается внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, назначенному на 10 марта.
Также рабочая группа предлагает закрепить в Конституции право президента распускать Государственную думу, если она не утвердит более трети кабинета министров, а также запрет премьер-министру, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в иностранных банках, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее уже предлагалось запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в иностранных государствах странах, закрепить в Конституции статус Госсовета и разрешить парламенту утверждать кандидатуру главы правительства.