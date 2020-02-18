Детский омбудсмен Саратовской области назвала фактором риска интерес молодежи к политике
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области назвала интерес молодых людей к политике «маркером, отмечающим попадание в группу риска»
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя назвала интерес молодых людей к политике «маркером, отмечающим попадание в группу риска». Омбудсмен также назвала интересы современных подростков «примитивными».
В своем ежегодном докладе Татьяна Загородняя указала, что чрезмерное увлечение подростков агрессивными компьютерными играми и аниме с «гомосексуальным подтекстом» может способствовать росту асоциальных наклонностей, а прослушивание песен группы Nirvana чиновница сочла признаком депрессивно-околосуицидальных настроений, сообщает Znak.com.
По словам детского омбудсмена, мониторинг аккаунтов молодых людей в соцсетях показал, что интересы у них «стереотипны, примитивны», а также «демонстрируют невысокий уровень общей культуры, развития и стремлений».