18 февраля 00:12
Госдума примет законопроект о внесении поправок в Конституцию во втором чтении 10 марта
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о внесении поправок в Конституцию 10 марта. При этом всероссийское голосование по этому вопросу состоится 22 апреля
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о внесении поправок в Конституцию 10 марта. При этом всероссийское голосование по этому вопросу состоится 22 апреля.
«Депутаты поддержат предложение президента. Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения», - заявил Вячеслав Володин.
Напомним, поправки в Основной закон страны предусматривают наделение государственных органов, включая самого президента, новыми полномочиями. Также поправки закрепляют и усиливают роль Госсовет.
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