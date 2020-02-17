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17 февраля 18:10

Деятели искусства написали открытое письмо с осуждением приговора по делу «Сети»

Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и работники музеев написали открытое письмо с требованием отменить приговоры фигурантам дела «Сети»

Деятели искусства написали открытое письмо с осуждением приговора по делу «Сети»
Фото: arsvest.ru

Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и работники музеев написали открытое письмо с требованием отменить приговоры фигурантам дела «Сети». Заявление опубликовано на сайте «Артгид».

Авторы обращения и подписавшиеся заявили, что «гневно осуждают открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы». Деятели искусства потребовали проведения нового и объективного следствия, а также гласного расследования фактов применения пыток и «уголовного наказания палачей».

«Власть! Эти пытки фигурантов «Сети» и других подозреваемых, эти сфабрикованные «силовиками» процессы лишают тебя легитимности. Ты превращаешься в сообщника преступлений. Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!», - говорится в письме.

Ранее открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети» опубликовали российские ученые, учителя, психологи и кинематографисты. Все они считают дело сфабрикованным и требуют наказать силовиков за пытки обвиняемых с целью выбить из них признательные показания.

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