Деятели искусства написали открытое письмо с осуждением приговора по делу «Сети»
Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и работники музеев написали открытое письмо с требованием отменить приговоры фигурантам дела «Сети»
Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и работники музеев написали открытое письмо с требованием отменить приговоры фигурантам дела «Сети». Заявление опубликовано на сайте «Артгид».
Авторы обращения и подписавшиеся заявили, что «гневно осуждают открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы». Деятели искусства потребовали проведения нового и объективного следствия, а также гласного расследования фактов применения пыток и «уголовного наказания палачей».
«Власть! Эти пытки фигурантов «Сети» и других подозреваемых, эти сфабрикованные «силовиками» процессы лишают тебя легитимности. Ты превращаешься в сообщника преступлений. Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!», - говорится в письме.
Ранее открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети» опубликовали российские ученые, учителя, психологи и кинематографисты. Все они считают дело сфабрикованным и требуют наказать силовиков за пытки обвиняемых с целью выбить из них признательные показания.