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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
17 февраля 17:10

Северную Осетию и Бурятию назвали регионами с самым низким уровнем жизни

В республиках Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай уровень жизни граждан признали самым низким в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование

Северную Осетию и Бурятию назвали регионами с самым низким уровнем жизни

В республиках Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай уровень жизни граждан признали самым низким в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В списке регионов с низким уровнем жизни также оказались Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Лидерами по уровню и качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Исследователи отметили развитость инфраструктуры в этих регионах, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе, а также высокий потенциал дальнейшего развития.

Высокие позиции в рейтинге также заняли республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Ханты-Мансийский АО.

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол объяснил плохие показатели региона в рейтинге регионов России отсутствием железнодорожного сообщения и ограниченной сетью автомобильных дорог.

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