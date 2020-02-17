Северную Осетию и Бурятию назвали регионами с самым низким уровнем жизни
В республиках Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай уровень жизни граждан признали самым низким в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование
В республиках Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай уровень жизни граждан признали самым низким в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
В списке регионов с низким уровнем жизни также оказались Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
Лидерами по уровню и качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Исследователи отметили развитость инфраструктуры в этих регионах, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе, а также высокий потенциал дальнейшего развития.
Высокие позиции в рейтинге также заняли республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Ханты-Мансийский АО.
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол объяснил плохие показатели региона в рейтинге регионов России отсутствием железнодорожного сообщения и ограниченной сетью автомобильных дорог.