«Почта России» возобновит эксперимент с доставкой посылок беспилотниками
«Уральский завод гражданской авиации», который входит в структуру «Ростеха», и «Почта России» в ближайшие три года начнут тестировать проект по доставке посылок с помощью беспилотников
«Уральский завод гражданской авиации», который входит в структуру госкорпорации «Ростех», и «Почта России» в ближайшие три года начнут тестировать в Свердловской области коммерческий проект по доставке посылок с помощью беспилотников.
Уральский завод рассчитывает создать инфраструктуру для беспилотной авиации с виде сети региональных аэродромов. Реализации проекта начнется уже летом текущего года, однако тестировать доставку посылок беспилотниками начнут в 2022 году, сообщает РБК.
В проекте будут участвовать беспилотники самолетного типа, адаптированные для почтовых перевозок и мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Такие летательные аппараты смогут перевозить посылки весом до 20 кг на расстояние 1200 км.
Напомним, что весной 2018 года ФГУП «Почта Росиии» уже проводила испытания беспилотника для доставки посылок, однако закончились они неудачей. Первый дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ за город, однако аппарат смог пролететь только несколько метров, после чего упал вместе с посылкой на жилой дом.