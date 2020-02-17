Организаторы марша памяти Бориса Немцова призвали россиян выступить против «изнасилования Конституции»
Организаторы марша памяти Бориса Немцова, который состоится в центре Москвы 29 февраля, призывают граждан поучаствовать в «важнейшем политическом событии»
Организаторы согласованного марша памяти Бориса Немцова, который состоится в центре Москвы 29 февраля, призывают граждан поучаствовать в «важнейшем политическом событии».
«Это будет наш с вами ответ на планы изнасиловать Конституцию. Если выйдет много людей, то мы как минимум притормозим движение Путина к вечному правлению. Потому что - не забывайте! - эта власть понимает только язык больших чисел», - написал в Facebook глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин.
Оппозиционер считает, что в марше памяти Бориса Немцова стоит участвовать в том числе тем, кто хочет выступить с требованием прекратить политические репрессии иосвободить политзаключенных.
Сбор участников марша памяти Бориса Немцова начнется в 13:00 на Страстном бульваре. Сам марш пройдет по Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Сахарова. Заявленная численность участников – около 30 тысяч человек.