Эксперты предупредили россиян о начале волны массового телефонного спама
В конце прошлого года официальные сайты различных компаний, например риелторских агентств, стали активно использовать технологию определения номера, если на их ресурс зашли с мобильного телефона
Эксперты предупредили россиян о том, что в ближайшее время они могут столкнуться с массовым телефонным спамом из-за развития технологий определения номера пользователей, которые заходят на те или иные сайты со смартфонов и планшетов.
В конце прошлого года официальные сайты различных компаний, например риелторских агентств, стали активно использовать технологию определения номера, если на их ресурс зашли с мобильного телефона. Технология фиксации телефонного номера пользователя сайта позволяет нарастить клиентскую базу на 300%, сообщил «Известиям» глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
После посещения таких сайтов пользователю начинают активно звонить различные компании и предлагать свои услуги. Однако сами они не могут перезвонить и пообщаться со звонившими, так как звонки поступают с номеров виртуальных АТС.
Данные действия являются нарушением законов «О рекламе» и «Персональных данных», поэтому граждане, которые стали объектами телефонного спама, должны обращаться с жалобами в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу.