ЦБ РФ решил изменить перечень оснований для блокировки банковских счетов
Центробанк России планирует изменить критерии сомнительных финансовых операций, из-за которых банки имеют право блокировать счета своих клиентов. В ЦБ отметили, что основания для блокировки не менялись уже 8 лет
Центробанк России планирует изменить критерии сомнительных финансовых операций, из-за которых банки имеют право блокировать счета своих клиентов. В ЦБ отметили, что основания для блокировки не менялись уже 8 лет.
Так, регулятор намерен исключить основание для блокировки счета, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Также не будут являться основанием для блокировки сложные расчеты по нестандартным схемам. При этом блокировка последует, если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги, сообщает РБК.
Помимо этого, ЦБ рассматривает вопрос о включении в перечень оснований для блокировки регулярные снятия наличных средств физическими лицами, если деньги на счет поступают от юридических лиц.