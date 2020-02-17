В Китае ввели смертную казнь за отказ лечиться от коронавируса COVID-19
Власти Китая установили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой коронавируса COVID-19, за совершение которых гражданам грозит наказание вплоть до смертной казни. Чиновники предупредили, что за отказ от лечения и нарушение карантинного режима последует суровое наказание
Власти Китая установили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой коронавируса COVID-19, за совершение которых гражданам грозит наказание вплоть до смертной казни. Чиновники предупредили, что за отказ от лечения и нарушение карантинного режима последует суровое наказание.
Второй народный суд средней ступени Пекина пояснил, что смертная казнь грозит зараженным, носителям патогена, которые отказываются от лечения, самовольно нарушают карантинный режим, посещают общественные места и пользуются общественным транспортом.
Смертная казнь также грозит инфицированным гражданам, чей отказ от лечения и карантина привел к распространению заболевания. Аналогичное наказание предусмотрено за преднамеренный вред медицинским работникам, например, плевок во врача или повреждение защитной одежды, сообщает Newsru.com.
За преднамеренную передачу патогенов, которая привела к тяжким последствиям вплоть до гибели человека или серьезного ущерба государственной и частной собственности, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Заражение без тяжких последствий карается лишением свободы сроком от 3 до 10 лет.
Сокрытие симптомов коронавируса, а также фактов поездки в Ухань и провинцию Хубэй, откуда началось распространение болезни, может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности. За это будут наказывать лишением свободы минимум на три года.
Кроме того, китайским чиновникам пригрозили высшей мерой наказания за попытку использовать вспышку коронавируса ради личного обогащения, а фармацевтам пригрозили смертной казнью за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств от COVID-19.
По состоянию на 16 февраля, в Китае число заразившихся коронавирусом выросло до 70,5 тысяч человек, а число умерших выросло до 1770 человек.