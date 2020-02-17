Самолет «Аэрофлота» едва не допустил столкновение с жилыми домами при посадке
Проект Baza сообщил о серьезном авиапроисшествии с участием пассажирского самолета компании «Аэрофлот», который произошел еще в декабре 2019 года, но официально о нем информации не поступало
Проект Baza сообщил о серьезном авиапроисшествии с участием пассажирского самолета компании «Аэрофлот», который произошел еще в декабре 2019 года, но официально о нем информации не поступало.
18 декабря самолет Boeing 777 выполнял рейс из Шанхая в Москву, а во время совершения посадки в аэропорту «Шереметьево» едва не столкнулся с жилыми домами.
Жители подмосковного города Лобня, расположенного рядом с «Шереметьево», сообщили, что в тот день погодные условия были крайне неблагоприятными. Сначала они услышали звук двигателей, а затем из тумана показался «Боинг», летевший на низкой высоте.
По данным источников Baza, при заходе на посадку у пассажирского самолета сработала система предупреждения о близости земли — GPWS. По данным экспертов, слишком резкое снижение самолета произошло из-за захвата «ложной глиссады». В этом случае пилоты должны самостоятельно наблюдать за заходом на посадку в целом и уровнем высоты полета. 18 декабря летчики сначала потеряли контроль над воздушным судном, но смогли уйти на второй круг и набрать высоту.
Источники издания сообщают, что данное авиапроисшествия было объявлено нештатным, а командир экипажа был уволен. Второму пилоту объявили выговор.
Также сообщается, что после данного инцидента все пилоты самолетов Boeing 777 компании «Аэрофлот» должны были пойти дополнительные тренировки на тренажерах.
Официально в авиакомпании «Аэрофлот» данную информацию не прокомментировали.