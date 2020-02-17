Воронежская прокуратура потребовала конфисковать у замначальника ГИБДД по региону 15 квартир
Надзорное ведомство установило, что родители высокопоставленного гаишника купили 31 объект недвижимости общей стоимостью 63 млн рублей
Прокуратура Воронежской области обратилась в суд с ходатайством об изъятии у семьи заместителя начальника областной Госавтоинспекции 15 квартир в доход государства.
Надзорное ведомство установило, что родители высокопоставленного гаишника купили 31 объект недвижимости общей стоимостью 63 млн рублей. При этом официальные доходы родственников полицейского составили лишь пятую часть от этой суммы. Происхождение остальных денежных средств замначальника ГИБДД по региону объяснить не мог.
По данным прокуратуры, подполковник полиции принимал непосредственное участие в приобретении недвижимости. По доверенности от матери он подписал семь договоров купли-продажи на общую сумму в 23,3 млн рублей. Законность происхождения этих средств полицейский объяснить не смог.
Прокуратура попросила суд конфисковать 15 квартир, четыре земельных участка, а также несколько парковочных боксов, которые официально записаны на родителей полицейского.
В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что полицейскому было объявлено о неполном служебном соответствии.