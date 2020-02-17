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17 февраля 00:24

Сын топ-менеджера «Газпрома» пополнил список долларовых миллиардеров

В России стало на одного долларового миллиардера больше. Им стал Николай Сторонский - сын топ-менеджера «Газпрома». С декабря 2019 года Сторонский старший занимает должность генерального директора АО «Газпром промгаз»

Сын топ-менеджера «Газпрома» пополнил список долларовых миллиардеров

В России стало на одного долларового миллиардера больше. Им стал Николай Сторонский - сын топ-менеджера «Газпрома» Николая Мироновича Сторонского. С декабря 2019 года Сторонский старший занимает должность генерального директора АО «Газпром промгаз».

Ранее Forbes оценивал состояние Николая Сторонского в 500 млн долларов, а сейчас его капитал увеличился до 1,65 млрд долларов.

Сторонский-младший основал финтех-стартап Revolut в 2005 году. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но эти планы осуществить так и не удалось. К 2020 году оценка компании увеличилась до 6 млрд долларов.

Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах.

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