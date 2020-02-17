Психологи и учителя написали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские психологи и учителя написали открытые письма в поддержку фигурантов резонансного экстремистского дела «Сети», которых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет
Российские психологи и учителя написали открытые письма в поддержку фигурантов резонансного экстремистского дела «Сети», которых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Авторы писем и подписавшиеся под ним потребовали пересмотра дела.
В открытом письме психологов, которое опубликовал в Facebook Александр Арчагов, говорится, что в 21 веке нет места пыткам и «чудовищным бесчеловечным приговорам с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пятками».
Психологи назвали приговор по делу «Сети» «шоком для граждан» и отметили, что он создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в обществе.
Учителя в своем письме, опубликованном на сайте профсоюза «Учитель», назвали «чудовищным» приговор по делу «Сети». Российские педагоги считают, что дело против молодых людей, обвиняемых в попытке государственного переворота, было сфабриковано и используется властями «для устрашения собственного народа».
«Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия», - написали учителя.