Сбербанк по ошибке «списал» 50 тысяч долларов со счета врачей-бизнесменов
Один из московских банков по ошибке списал со счета семьи известных врачей 50 тысяч долларов. Инцидент в кредитно-финансовой организации объяснили техническими неполадками в системе
Один из московских банков по ошибке списал со счета семьи известных врачей 50 тысяч долларов. Инцидент в кредитно-финансовой организации объяснили техническими неполадками в системе.
По данным Telegram-канала Mash сообщает, что супруги-врачи 15 лет назад взяли кредит на свой бизнес - они владеют крупной медицинской клиникой. Врачи пришли в банк за выпиской со счета и обнаружили, что денег на счету нет. Неизвестные без их ведома сняли 50 тысяч долларов.
Врачи рассказали, что банк объяснил пропажу денег технической неполадкой в системе и принес свои извинения, но деньги на счет пока так и не вернулись.
По уточненным данным, счет владельцев клиники был открыт в государственном Сбербанке. В пресс-службе банка заявили, что 50 тысяч долларов никто не списывал, а произошел кратковременный сбой при получении выписки с кредитного счета. «14 февраля на указанный в обращении клиента адрес электронной почты была направлена актуальная справка об остатке ссудной задолженности», - добавили в банке.