15 февраля 14:25
В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса COVID-19
Глава Минздрава Франции Аньез Бузин сообщил агентству Reuters, всего в стране официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один из инфицированных скончался
В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса COVID-19. Во Франции скончался турист из Китая.
Глава Минздрава Франции Аньез Бузин сообщил агентству Reuters, что всего в стране официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один из инфицированных скончался.
Ранее сообщалось только о единичных случаях смерти на Филиппинах и в Японии. В Китае число умерших от коронавирусной пневмонии увеличилось до 1526 человек. Общее число зараженных поставляет более 67 тысяч человек.
Симптомами коронавируса COVID-19 являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.