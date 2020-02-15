Биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой медали Олимпиады в Сочи
Сборная России может потерять первое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр в Сочи 2014 года, после того как биатлониста Евгения Устюгова лишили завоеванного на «домашней» олимпиаде золота
Сборная России может потерять первое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр в Сочи 2014 года, после того как биатлониста Евгения Устюгова лишили завоеванного на «домашней» олимпиаде золота. Международный союз биатлонистов подтвердил эту информацию.
Разбирательство в отношении Евгения Устюгова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало еще в 2018 году. Тогда Устюгова и еще 64 российских биатлонистов заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.
Российского спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортивные результаты биатлониста с августа 2013 по конец 2014 года аннулированы. В этот временной промежуток попадает олимпиада в Сочи, где Устюгов завоевал золотую медаль в эстафете.
Евгений Устюгов имеет право в течение трех недель оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде, сообщает ТАСС.
Из-за дисквалификации Устюгова Россия лишится лидерства в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Сочи и займет только третье место.