Российский самолет SSJ100 провалил испытания по эвакуации пассажиров
Российский самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, которые прошли в феврале текущего года. Во время учений только один надувной трап раскрылся правильно
Российский самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, которые прошли в феврале текущего года. Во время учений только один надувной трап раскрылся правильно, два вышли в перевернутом виде, а четвертый порвался.
Бывший конструктор «Сухого» и авиационный эксперт Вадим Лукашевич сообщил в Facebook, что с такими результатами испытаний по эвакуации пассажиров дальнейшая эксплуатация самолета невозможна.
Эксперт напомнил, что по действующим авиационным правилам эвакуация с самолета, в котором более 44 пассажирских мест, должна укладываться в 90 секунд. При неисправных аварийных трапах выполнить данное требование невозможно. Вадим Лукашевич потребовал отозвать сертификат у «Сухого» до исправления дефектов аварийных трапов.
Учения по эвакуации пассажиров проводились после аварии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года. Лайнер совершил жесткую посадку и загорелся. Эвакуироваться из горящего самолета смогли только 37 человек. 40 пассажиров и один бортпроводник погибли.