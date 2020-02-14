14 февраля 15:35
Российская тест-система для выявления коронавируса прошла регистрацию
Региональные управления ведомства уже обеспечены диагностическими системами для выявления коронавируса нового типа, от которого в Китае умерли уже более 1300 человек
Фото: Комсомольская правда
Разработанная российскими учеными тест-система для выявления коронавируса COVID-2019, прошла регистрацию.
В Роспотребнадзоре сообщили, что регистрационное удостоверение на разработку научного центра «Вектор» было получено 11 февраля. Региональные управления ведомства уже обеспечены диагностическими системами для выявления коронавируса нового типа, от которого в Китае умерли уже более 1300 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что китайские ученые подтвердили эффективность российской тест-системы. Москва в свою очередь предложила обеспечить тест-системами страны, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).