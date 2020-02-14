Американские власти подозревают Олега Дерипаску в отмывании средств в интересах Владимира Путина
Американские власти подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в отмывании и переводе денежных средств в личных интересах президента Владимира Путина. Именно эти подозрения стали основанием для включения бизнесмена и его активов в санкционный список
Американские власти подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в отмывании и переводе денежных средств в личных интересах президента Владимира Путина. Именно эти подозрения стали основанием для включения бизнесмена и его активов в санкционный список.
Материалы, которые стали основанием для введения санкций, были рассекречены по требованию адвокатов Олега Дерипаски, сообщает Financial Times.
В ответе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США говорится, что в 2016 году Олег Дерипаска был «предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени» президента России Владимира Путина. В июле или до июля 2011 года российские власти не менее одного раза «использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия» для перевода средств для личного пользования Владимира Путина, который на тот момент занимал должность премьер-министра.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что опубликованные Минфином США сведения не соответствуют действительности. Сам Олег Дерипаска назвал эти обвинения «догадками, слухами и болтовней».