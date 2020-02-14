14 февраля 10:57
В России с подозрением на коронавирус на карантине находятся 548 китайских граждан
Все прибывшие в Россию китайцы были направлены на карантин с симптомами острых респираторных инфекций. Сейчас граждане КНР находятся на карантине в 129 медицинских учреждениях
Фото: РБК
В 66 российских регионах с подозрением на коронавирус COVID-2019 на карантине находятся 548 граждан Китая.
В Роспотребнадзоре сообщили, что все прибывшие в Россию китайцы были направлены на карантин с симптомами острых респираторных инфекций. Сейчас граждане КНР находятся на карантине в 129 медицинских учреждениях. При этом официально в России по-прежнему зарегистрировано только два случая заболевания коронавирусом. На сегодняшний день оба пациента уже выписаны.
Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 63 тысячи человек. Число умерших выросло до 1318 человек.