На участке экс-прокурора Северной Осетии нашли тело его пропавшей сожительницы
На загородном участке бывшего прокурора республики Северная Осетия Игоря Чельдиева сотрудники полиции обнаружили тело его пропавшей гражданской жены Ирины Боженко. Силовик уже написал явку с повинной
На загородном участке бывшего прокурора республики Северная Осетия Игоря Чельдиева сотрудники полиции обнаружили тело его пропавшей гражданской жены Ирины Боженко. Силовик уже написал явку с повинной.
Издание Baza сообщает, что полицейские обратили внимание на странный холм, расположенный в дальнем углу земельного участка бывшего республиканского прокурора. В беседе со следователями Игорь Чельдиев признался, что в земле закопано тело его сожительницы, которая считалась пропавшей с января 2020 года. Экс-прокурор заявил, что женщина погибла в результате несчастного случая. Она якобы ударилась головой при падении падения.
Экспертиза показала, что Ирина Боженко скончалась в результате черепно-мозговой травмы.
Между тем, телеканал РЕН ТВ сообщает, что бывший прокурор написал явку с повинной и сообщил, что ударил сожительницу по голове во время ссоры. После этого он закопал тело погибшей на своем участке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».