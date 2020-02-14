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Политика
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14 февраля 05:05

Расходы на проведение голосования по поправкам в Конституцию оценили в 14 млрд рублей

Глава комиссии отметила, что при организации голосования следует учитывать необходимость донести до избирателей «объемное содержание» предлагаемых поправок «всеми доступными способами»

Расходы на проведение голосования по поправкам в Конституцию оценили в 14 млрд рублей

Расходы на организацию и проведение всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию предварительно оценили в 14 млрд рублей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что эти затраты сопоставимы со стоимостью президентских выборов.

Глава комиссии отметила, что при организации голосования следует учитывать необходимость донести до избирателей «объемное содержание» предлагаемых поправок «всеми доступными способами». Элла Памфилова предложила использовать мобильное приложение или другие возможные способы для информирования россиян о планируемых поправках.

Председатель ЦИК объяснила выбор 22 апреля в качестве даты проведения всероссийского голосования тем, что в сентябре в России пройдет единый день голосования. В связи с этим необходимо сделать паузу между двумя разными избирательными кампаниями.

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