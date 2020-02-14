14 февраля 00:12
ЦИК отказался приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в данном случае для присутствия международных наблюдателей нет никаких оснований
Российские власти не планируют приглашать международных наблюдателей на общероссийское голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в данном случае для присутствия международных наблюдателей нет никаких оснований. Памфилова пояснила, что приглашение международных наблюдателей является частью международных обязательств России в рамках ОБСЕ по проведению федеральных выборных кампаний. Однако общероссийское голосование к этому отношения не имеет, сообщает «Интерфакс».
Голосование по вопросу внесения поправок в Основной закон запланировано на 22 апреля, хотя Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.