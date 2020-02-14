Альфа-банк отказался разблокировать счета соратников Алексея Навального после истечения срока ареста
Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков рассказал об отказе Альфа-банка разблокировать счета сотрудников организации, срок ареста которых уже истек
Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков рассказал об отказе Альфа-банка разблокировать счета сотрудников организации, срок ареста которых уже истек.
В начале февраля Следственный комитет ходатайствовал о продлении срока арест счетов по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, однако в список следователей вошли не все заблокированные счета. Например, у Леонида Волкова в рамках расследования дела об «отмывании в ФБК» были заблокированы четыре счета, но срок ареста продлили только по одному.
Остальные счета подлежат разблокировке, однако Альфа-банк отказался это сделать. Аналогичный отказ в снятии блокировки получили сотрудники ФБК Вячеслав Гимади и Анна Бирюкова, а также сотрудница штаба Навального Ольга Гусева. По словам оппозиционеров, в других банках такой сложности не возникло.
Представитель Альфа-банка заявил, что они не разблокируют счета до тех пор, пока не получат соответствующее постановление от судебных приставов. По закону такого постановления не требуется.
«Нормальный банк - снимает арест. Альфа-Банк - придумывает какую-то мифическую бумагу «об отмене ограничений», которая якобы им должна поступить. А по факту - незаконно удерживает блокировку и присваивает средства клиентов», - отметил Леонид Волков.