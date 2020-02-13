Борцы с коррупцией нашли у президента Татарстана частный самолет за 3 млрд рублей
Казанский штаб Алексея Навального обнаружил в пользовании президента Татарстана Рустама Минниханова частный самолет Falcon 8X производства Франции. Стоимость этого бизнес-джета составляет примерно 3 млрд рублей
Казанский штаб Алексея Навального обнаружил в пользовании президента Татарстана Рустама Минниханова частный самолет Falcon 8X производства Франции. Стоимость этого бизнес-джета составляет примерно 3 млрд рублей.
В расследовании говорится, что Рустам Минниханов первым в России получил в распоряжение частный самолет этой модели. Это произошло в мае 2017 года. Борцы с коррупцией также приводят несколько маршрутов этого бизнес-джета, которые совпадают с перелетами г-на Минниханова.
Почасовое использование самолета Falcon 8X обойдется заказчику в сумму от 150 до 200 тысяч рублей. Годовые расходы на услуги бизнес-джета составляют около 175 млн рублей.
Какие средства тратятся на частный самолет – личные или государственные – неизвестно.
Штаб Алексея Навального в Казани направил запрос в аппарат президента с целью выяснить, кому принадлежит самолет Falcon 8X. Если лайнер числится на балансе республики Татарстан, то борцов с коррупцией интересует, в какую сумму региональному бюджету обходится его содержание. Если же самолет арендуется на частные средства, то штаб интересуют источники происхождения этих средств. Отметим, что официальный доход г-на Минниханова за 2018 года составил 8,5 млн рублей.