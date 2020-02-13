Михаил Мишустин назвал ипотечные кредиты в России «очень дорогими»
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотечные кредиты в России очень дорогими даже с учетом льготных программ. По состоянию на конец 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9%
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотечные кредиты в России очень дорогими даже с учетом льготных программ. По состоянию на конец 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9%, однако после снижения Центробанком ключевой ставки российские банки стали опускать процентную ставку по ипотеке.
По мнению Мишустина, ставка по ипотеке в размере 9% является бременем даже для семей со средними доходами. «С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь», - заявил глава правительства, слова которого приводит РБК.
Премьер-министр считает, что ставки по жилищным кредитам должны опуститься ниже 8%. Мишустин напомнил, что семьи с двумя и более детьми могут взять ипотеку под 6%, а жители регионов Дальнего Востока могут взять кредит под 2% годовых.
«Но в целом ипотека остается очень дорогой», - добавил премьер-министр.
Между тем, многие российские граждане не только не могут выплачивать ипотечный кредит под 9% годовых, но и найти деньги на первый взнос. Согласно опросу Райффайзенбанка, первый взнос на ипотеку не могут внести 38% граждан.