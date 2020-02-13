МЭР и Росреестр предложили провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предложили упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты
Минэкономразвития и Росреестр предложили упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты.
Ведомства предлагают ввести особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, где построены частные гаражи, а также на принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективных гаражах. Зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке смогут владельцы гаражных объектов, возведенных только до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, который вступил в силу в 2004 году.
В Росреестре подсчитали, что «гаражная амнистия» облегчит жизнь 4,5 млн автовладельцев, чьи гаражи остаются незарегистрированными.
В рамках «гаражной амнистии» россияне смогут оформить права на гаражи и землю под ними по документам, которые подтверждают длительное добросовестное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе и оплату эксплуатационных расходов.