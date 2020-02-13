13 февраля 10:58
Россиянам могут предоставить скидку на услуги ЖКХ при отказе от бумажных квитанций
Если собственник оплачивает «коммуналку» онлайн или пользуется электронными квитанциями, то он должен получить скидку, поскольку в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций.
Борис Чернышов считает введение скидки за отказ от квитанций одним из способов экономии на услугах ЖКХ. По словам депутата, если собственник оплачивает «коммуналку» онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажных квитанций должен предусматривать скидку, поскольку в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты.
Сейчас российские потребители получают квитанции в бумажном и в электронном виде, но не могут добровольного отказаться от бумажных носителей.