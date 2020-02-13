Меню
Общество
«Я устал, я ухожу - 2»
13 февраля 10:58

Россиянам могут предоставить скидку на услуги ЖКХ при отказе от бумажных квитанций

Если собственник оплачивает «коммуналку» онлайн или пользуется электронными квитанциями, то он должен получить скидку, поскольку в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты

Россиянам могут предоставить скидку на услуги ЖКХ при отказе от бумажных квитанций

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций.

Борис Чернышов считает введение скидки за отказ от квитанций одним из способов экономии на услугах ЖКХ. По словам депутата, если собственник оплачивает «коммуналку» онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажных квитанций должен предусматривать скидку, поскольку в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты.

Сейчас российские потребители получают квитанции в бумажном и в электронном виде, но не могут добровольного отказаться от бумажных носителей.

Материалы по теме
В Новосибирске коммунальщики при очистке крыши спровоцировали «снежную лавину» в одной из квартир
Пермский министр ЖКХ судится с управляющей компанией из-за долгов по «коммуналке»
Золотые трубы «марксиста» Слепова
Сейчас на главной
Борцы с коррупцией нашли у президента Татарстана частный самолет за 3 млрд рублей
доходы чиновников
Борцы с коррупцией нашли у президента Татарстана частный самолет за 3 млрд рублей
Казанский штаб Алексея Навального обнаружил в пользовании президента Татарстана Рустама Минниханова частный самолет Falcon 8X производства Франции. Стоимость этого бизнес-джета составляет примерно 3 млрд рублей
«С такой ставкой мы не сможем помочь людям»
ипотека
«С такой ставкой мы не сможем помочь людям»
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотечные кредиты в России очень дорогими даже с учетом льготных программ. По состоянию на конец 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9%
Экономика
МЭР и Росреестр предложили провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предложили упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты
Производители и импортеры попросили в два раза снизить размер «налога на болванку»
авторские права
Производители и импортеры попросили в два раза снизить размер «налога на болванку»
Производители и импортеры электроники обратились к властям с просьбой снизить называемый в народе «оброк Михалкова», который собирает Российский союз правообладателей
Минобороны США опубликовало схему активности российского военного флота
Россия и США
Минобороны США опубликовало схему активности российского военного флота
В обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, опубликована схема, которая показывает зоны повышенной активности военного флота России
Коронавирус COVID-2019 оказался более опасен для мужчин, чем для женщин
эпидемии
Коронавирус COVID-2019 оказался более опасен для мужчин, чем для женщин
Это связано с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Кроме того, у мужчин имеется генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни
Земля аномальная
радиация
Земля аномальная
Радиационные очаги находятся в семи городских округах - Раменском, Подольском, Домодедовском, Солнечногорском, Наро-Фоминском, а также в Электростали и Павловском Посаде. Подрядчик должен провести замеры излучения, определить границы аномальных участков
Facebook предотвратила «операцию российской разведки против Украины»
Россия и Украина
Facebook предотвратила «операцию российской разведки против Украины»
Социальная сеть удалила десятки аккаунтов, страниц и сообществ «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства» и предотвратила операцию российской военной разведки против Украины
Минюст внес радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ-инагентов
СМИ
Минюст внес радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ-инагентов
В этот список также вошли «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время»
Кремль решил изменить Конституцию из-за отказа Александра Лукашенко объединить Россию и Белоруссию
Владимир Путин
Кремль решил изменить Конституцию из-за отказа Александра Лукашенко объединить Россию и Белоруссию
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию после того, как Александр Лукашенко отказался об объединения России и Белоруссии в единое государство
Полный паралич судебной системы
дело сети
Полный паралич судебной системы
Российские ученые и научные журналисты опубликовали открытое письмо с требованием «немедленно отменить» приговоры по делу «Сети» (организация запрещена в России), фигуранты которого получили сроки от 6 до 18 лет
Тюменский следователь отпраздновал повышение в звании под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ»
СКР
Тюменский следователь отпраздновал повышение в звании под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ»
Следственный комитет по Тюменской области проводит служебную проверку в отношении следователя Рафика Аглиуллина из-за видеоролика, на котором он отмечает получение звания майора
Общество
Издательство АСТ выпустило книгу об опасности прививок. Ее продажи уже приостановлены
Профессиональное сообщество раскритиковало книгу Антона Амантонио, отметив, что автор использовал в ней исследования из базы медицинских публикаций, но только те, которые подтверждают его аргументы
Коронавирус спровоцировал продовольственный кризис на Дальнем Востоке
коронавирус
Коронавирус спровоцировал продовольственный кризис на Дальнем Востоке
Региональное управление ФАС сейчас занимается мониторингом цен на продукты. В случае выявления фактов завышения цен в отношении торговой точки будет проводиться проверка на соответствие антимонопольному законодательству
«Женская консультация – публичное место»
здравоохранение
«Женская консультация – публичное место»
Екатерина Серебренникова направила жалобу в Минздрав Калининградской области и в прокуратуру с просьбой убрать систему наблюдения, однако оба ведомства отказались принимать какие-либо меры в отношении руководства медучреждения
Общий долг россиян по алиментам достиг исторического максимума
должники
Общий долг россиян по алиментам достиг исторического максимума
По данным ФССП, число должников за минувший год сократилось, однако их общий долг вырос на 13% по сравнению с 2018 годом. Средняя сумма долга по алиментам в России сейчас составляет 189 тысяч рублей
Компания Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
смартфоны
Компания Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско свои новые смартфоны. Это флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и «раскладушка» Galaxy Z Flip
ВОЗ присвоила смертельному китайскому коронавирусу официальное название
эпидемии
ВОЗ присвоила смертельному китайскому коронавирусу официальное название
Всемирная организации здравоохранения присвоила коронавирусу нового типа, который возник в Китае и уже проник в другие страны, название COVID-19. Ранее этот вирус носил название 2019-nCoV
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.