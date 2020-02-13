Производители и импортеры попросили в два раза снизить размер «налога на болванку»
Производители и импортеры электроники обратились к властям с просьбой снизить называемый в народе «оброк Михалкова», который собирает Российский союз правообладателей
Производители и импортеры электроники обратились к властям с просьбой снизить так называемый «налог на болванку», который собирает Российский союз правообладателей (РСП) (его возглавляет режиссер Никита Михалков).
В обращении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) говорится, что сборы в пользу авторов музыки необходимо снизить в два раза. В противном случае бизнес становится нерентабельным.
Сейчас «налог на болванку» составляет 1% от таможенной стоимости техники. Данный сбор платят экспортеры и продавцы устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы: смартфонов, плейеров, планшетов, компьютеров, CD- и DVD-дисков.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов отметил, что сейчас у некоторых дистрибуторов рентабельность бизнеса составляет не более 2–3%, поэтому действующая ставка «налога на болванку» для них является критичной.
В РАТЭК также отметили, что пользователи сейчас чаще слушают музыку через стриминговые сервисы, а не копируют ее на устройства, так что «налог на болванку» является устаревшим.