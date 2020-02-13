Минобороны США опубликовало схему активности российского военного флота
В обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, опубликована схема, которая показывает зоны повышенной активности военного флота России
Министерство обороны США опубликовало схему, которая показывает зоны повышенной активности военного флота России и Китая. Эта схема содержится в обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год.
В документе Пентагона говорится, что ситуация на море сейчас высоко конкурентна как никогда, а глобальные игроки в лице России и Китая наращивают интенсивность своих морских операций. Например, Российская Федерация активно инвестирует в современные «тихие субмарины», сообщает РБК.
На опубликованной схеме не указан период времени и не определен масштаб морских операций России и Китая, но она отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.
В конце прошлого года в НАТО уже выражали обеспокоенность тем, что Россия усилила свою активность в Северной Атлантике и Норвежском море, а активность российских подлодок достигла в 2019 году наивысшего уровня с конца холодной войны.