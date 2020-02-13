Коронавирус COVID-2019 оказался более опасен для мужчин, чем для женщин
Российские специалисты связывают такую статистику с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Кроме того, у мужчин имеется генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни
Мужчины оказались больше подвержены коронавирусу нового типа COVID-2019. Об этом говорится в исследовании Национальной комиссии здравоохранения Китая. Эксперты проанализировали половозрастной состав первых погибших от коронавируса в Китае и выяснили, что две трети умерших – это мужчины.
Российские специалисты связывают такую статистику с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Кроме того, у мужчин имеется генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни, сообщают «Известия».
Болезнь среди представителей сильного пола распространяется быстрее из-за их большей социальной активности. Например, мужчины чаще общаются и жмут друг другу руки.
В Минздраве России в свою очередь сообщили, что наибольшему риску заражения коронавирусом подвержены мужчины в возрасте от 35 до 50 лет. Именно они составляют абсолютное большинство умерших от болезни.
По состоянию на 13 февраля, в Китае было выявлено 14 840 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Сейчас в больницах находятся более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек. Число умерших составило 1310.
Китайские власти объяснили резкого увеличения числа новых случаев заражения новым методом диагностики болезни. Новым пациентам также теперь ставятся диагнозы по новой классификации.