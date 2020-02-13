Подмосковные власти выделили 4,6 млн рублей на обследование радиационных аномалий
Радиационные очаги находятся в семи городских округах - Раменском, Подольском, Домодедовском, Солнечногорском, Наро-Фоминском, а также в Электростали и Павловском Посаде. Подрядчик должен провести замеры излучения, определить границы аномальных участков
На территории Московской области как минимум 160 га занимают радиационные аномалии. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок, где размещен тендер на обследование этих участков.
Радиационные очаги находятся в семи городских округах - Раменском, Подольском, Домодедовском, Солнечногорском, Наро-Фоминском, а также в Электростали и Павловском Посаде. Подрядчик должен провести замеры излучения, определить границы аномальных участков, составить их карты-схемы, а также взять пробы воды и почвы. Стоимость работ составляет 4,6 млн рублей.
Самая большая радиационная аномалия находится в Электростали. Там есть три участка площадью 40, 30 и 7 га. Далее идут Домодедово (30 га), Подольск (2 участка по 10 га), Павловский Посад (10 га), Солнечногорск (4 га), Наро-Фоминск (3 га) и Раменское (2 га).
Физик-ядерщик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский сообщил, что ему известно только о трех городских округах с радиационным загрязнением. В Электростали это территория рядом с машиностроительным заводом (ПАО «МСЗ»), который производит ядерное топливо. Сейчас производство довольно чистое, но с советских времен там остались места радиоактивного загрязнения.
По словам физика, к последствия загрязнения от завода, по его словам, также можно отнести и территорию Павловского Посада. В Подольске радиационные аномалии могут находиться на участках НИИ НПО «Луч» и территории бывшего завода цветных металлов.