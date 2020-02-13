Соцсеть Facebook предотвратила «операцию российской разведки против Украины»
Социальная сеть удалила десятки аккаунтов, страниц и сообществ «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства» и предотвратила операцию российской военной разведки против Украины
Социальная сеть Facebook удалила десятки аккаунтов, страниц и сообществ «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства». Администрация соцсети заявила, что таким образом им удалось предотвратить операцию российской военной разведки против Украины.
Facebook заблокировала 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в соцсети Instagram. Владельцы заблокированных аккаунтов и страниц публиковали на русском, украинском и английском языках местные и политические новости. В частности, там публиковались новости об участии российских военных в сирийской кампании и о сбитом на Украине в 2014 году малайзийском самолете.
В соцсети заявили, что владельцы аккаунтов и страниц пытались скрыть факт координации друг с другом, но внутреннее расследование показало, что все они связаны с российской военной разведкой.
Владельцы аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов, пытались контактировать с украинскими политиками и местными СМИ, а также брали интервью у оппозиционеров, «обманом заставляя их делать необдуманные заявления».