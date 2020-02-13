13 февраля 00:18
Минюст внес радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ-инагентов
В этот список также вошли «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время»
Министерство юстиции РФ внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иностранных агентов. Соответствующее решение было принято 11 февраля.
Радиостанция стала одиннадцатым средством массовой информации, которое пополнило реестр инагентов. В этот список также вошли «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время».
Закон о СМИ-иноагентах был принят в ноябре 2017 года, а в феврале 2020 года в России вступил в силу не менее скандальный закон, который позволяет признавать инагентами физических лиц, распространяющих сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.