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Общество
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13 февраля 00:18

Минюст внес радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ-инагентов

В этот список также вошли «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время»

Минюст внес радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ-инагентов

Министерство юстиции РФ внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иностранных агентов. Соответствующее решение было принято 11 февраля.

Радиостанция стала одиннадцатым средством массовой информации, которое пополнило реестр инагентов. В этот список также вошли «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время».

Закон о СМИ-иноагентах был принят в ноябре 2017 года, а в феврале 2020 года в России вступил в силу не менее скандальный закон, который позволяет признавать инагентами физических лиц, распространяющих сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

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