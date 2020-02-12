Кремль решил изменить Конституцию из-за отказа Александра Лукашенко объединить Россию и Белоруссию
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию после того, как Александр Лукашенко отказался об объединения России и Белоруссии в единое государство
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию после того, как Александр Лукашенко отказался об объединения России и Белоруссии в единое государство. Ранее сообщалось, что Кремль рассматривает этот сценарий для продления срока президентских полномочий Путина.
Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле сообщает, что в конце 2019 года Владимир Путин пытался убедить Александра Лукашенко «возродить соглашение о создании сверхдержавы между двумя бывшими советскими республиками». В случае объединения и создания нового государства Владимир Путин смог бы обойти конституционные ограничения президентского срока.
Из-за отказа Александра Лукашенко объединяться Кремлю пришлось использовать «план Б» с внесением поправок в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть над страной после 2024 года.
Напомним, что поправки закрепляют в Конституции статус и роль Государственного совета, который Владимир Путин возглавит после окончания срока президентских полномочий.