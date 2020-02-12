Российские ученые потребовали отменить неправосудные приговоры по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали открытое письмо с требованием «немедленно отменить» приговоры по делу «Сети» (организация запрещена в России), фигуранты которого получили сроки от 6 до 18 лет
Российские ученые и научные журналисты опубликовали открытое письмо с требованием «немедленно отменить» приговоры по делу «Сети» (организация запрещена в России), фигуранты которого получили сроки от 6 до 18 лет. Текст письма опубликован на странице доктора физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Бориса Штерна в Facebook.
В письме говорится, что молодые люди, осужденные на большие сроки заключения, не совершили «никаких опасных деяний», в уголовном деле нет потерпевших, нет ущерба, а следствие основывается на показаниях, данных пытками.
«Все, что мы знаем о деле «Сети», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране», - говорится в письме ученых, которое цитирует «Медиазона».
Приговоры по этому делу авторы письма и все подписавшиеся называют «самым настоящим актом террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности».
В письме также содержится требование расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц, а также обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами.