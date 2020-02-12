Тюменский следователь отпраздновал повышение в звании под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ»
Следственный комитет по Тюменской области проводит служебную проверку в отношении следователя Рафика Аглиуллина из-за видеоролика, на котором он отмечает получение звания майора
Следственный комитет по Тюменской области проводит служебную проверку в отношении следователя Рафика Аглиуллина из-за видеоролика, на котором он отмечает получение звания майора под крики товарищей «Жизнь ворам» и «АУЕ».
Видеозапись с праздника опубликована на сайте издания «Новый день». По данным журналистов, компанию силовикам составил ранее судимый руководитель охранного агентства «Туман» Денис Девкин. С 2007 по 2016 годы он несколько раз был судим за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу.
Именно он кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ», но остальные участники банкета замечаний гостю не сделали.
Денис Девкин сообщил, что записывал видео для Instagram ради шутки. Он также сообщил, что знаком с силовиками, которые попали на видео, заочно, сообщает Telegram-канал Life Shot.
«МБХ Медиа» отмечает, что следователь Рафик Аглиуллин занимался делом 74-летней тюменской пенсионерки Нины Трапш. Пожилую женщину обвиняли в угрозе убийством 24-летнему следователю Сергею Колесникову, когда тот пришел к ней домой с обыском по делу об угрозах в адрес бывшего вице-мэра Тюмени Максима Афанасьева.
Позже стало известно, что Рафик Аглиуллин уволен из Следственного комитета по указанию высшего рукоодства ведомства.