Издательство АСТ выпустило книгу об опасности прививок. Ее продажи уже приостановлены
Профессиональное сообщество раскритиковало книгу Антона Амантонио, отметив, что автор использовал в ней исследования из базы медицинских публикаций, но только те, которые подтверждают его аргументы
Издательство АСТ выпустило книгу «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации», автор которой является инженер и антипрививочник Антон Амантонио. Книга вышла 1 февраля, а сейчас ее продажи приостановлены. При этом книга еще доступна для покупки в некоторых интернет-магазинах, например, в ЛитРес.
Профессиональное сообщество раскритиковало книгу Антона Амантонио, отметив, что автор использовал в ней исследования из базы медицинских публикаций, но только те, которые подтверждают его аргументы. Кроме того, блогер не имеет медицинского образования, не разбирается в иммунологии и эпидемиологии, а лишь «манипулирует чувствами и страхами родителей».
Сам Антон Амантонио утверждает, что проанализировал «публикации» и пришел к выводу, что нет ни одного «грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин». Автор отмечает, что в его книге собрана информация, которую «умалчивают СМИ и органы здравоохранения».
В своем «Живом журнале» блогер сообщил, что его «оппоненты» сейчас пытаются запретить книгу «Мифы о вакцинации», так как сами они «не в состоянии опровергнуть приведенные в ней факты».
Напомним, в прошлом году Минздрав России анонсировал законопроект, который вводит штрафы за распространение призывов к отказу от прививок. Ведомстве отметили, что призывы к отказу от прививок активно распространяются «через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее». При этом антипрививочники ссылаются на необъективные данные.