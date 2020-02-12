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Общество
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12 февраля 13:39

Издательство АСТ выпустило книгу об опасности прививок. Ее продажи уже приостановлены

Профессиональное сообщество раскритиковало книгу Антона Амантонио, отметив, что автор использовал в ней исследования из базы медицинских публикаций, но только те, которые подтверждают его аргументы

Издательство АСТ выпустило книгу об опасности прививок. Ее продажи уже приостановлены

Издательство АСТ выпустило книгу «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации», автор которой является инженер и антипрививочник Антон Амантонио. Книга вышла 1 февраля, а сейчас ее продажи приостановлены. При этом книга еще доступна для покупки в некоторых интернет-магазинах, например, в ЛитРес.

Профессиональное сообщество раскритиковало книгу Антона Амантонио, отметив, что автор использовал в ней исследования из базы медицинских публикаций, но только те, которые подтверждают его аргументы. Кроме того, блогер не имеет медицинского образования, не разбирается в иммунологии и эпидемиологии, а лишь «манипулирует чувствами и страхами родителей».

Сам Антон Амантонио утверждает, что проанализировал «публикации» и пришел к выводу, что нет ни одного «грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин». Автор отмечает, что в его книге собрана информация, которую «умалчивают СМИ и органы здравоохранения».

В своем «Живом журнале» блогер сообщил, что его «оппоненты» сейчас пытаются запретить книгу «Мифы о вакцинации», так как сами они «не в состоянии опровергнуть приведенные в ней факты».

Напомним, в прошлом году Минздрав России анонсировал законопроект, который вводит штрафы за распространение призывов к отказу от прививок. Ведомстве отметили, что призывы к отказу от прививок активно распространяются «через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее». При этом антипрививочники ссылаются на необъективные данные.

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