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12 февраля 11:39

Закрытие границы с Китаем из-за коронавируса привело к продовольственному кризису на Дальнем Востоке

Региональное управление ФАС сейчас занимается мониторингом цен на продукты. В случае выявления фактов завышения цен в отношении торговой точки будет проводиться проверка на соответствие антимонопольному законодательству

Закрытие границы с Китаем из-за коронавируса привело к продовольственному кризису на Дальнем Востоке

Жители регионов Дальнего Востока жалуются на резкое подорожание продуктов питания из-за вспышки коронавируса и решения властей закрыть границу с Китаем. За последние несколько дней на «горячую линию» Минпромторга Приморского края поступило около 100 сообщений о завышении цен на овощи.

Региональное управление ФАС сейчас занимается мониторингом цен на продукты. В случае выявления фактов завышения цен в отношении торговой точки будет проводиться проверка на соответствие антимонопольному законодательству.

Для предотвращения дефицита овощей на рынке приморские чиновники решают вопрос об организации поставки недорогих овощей для «борщевого набора» из Сибири. Речь идет о социально значимых овощах, в частности, картофеля, моркови, лука и капусты.

Продовольственный кризис начался на Дальнем Востоке после закрытия границы с соседним Китаем из-за вспышки опасного коронавируса COVID-2019. При этом именно КНР является основным поставщиком овощей и фруктов в дальневосточные регионы. С прилавков местных пропали помидоры, огурцы, кабачки, перец и цитрусовые. Помидоры, например, теперь продаются по цене 500 рублей за килограмм, а огурцы – 450 рублей за килограмм, сообщает Znak.com.

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