В калининградском роддоме установили камеру видеонаблюдения в женской консультации
Екатерина Серебренникова направила жалобу в Минздрав Калининградской области и в прокуратуру с просьбой убрать систему наблюдения, однако оба ведомства отказались принимать какие-либо меры в отношении руководства медучреждения
В Калининграде пациентка женской консультации в роддоме № 4 пожаловалась на отказ администрации убрать видеокамеру из кабинета УЗИ.
Екатерина Серебренникова направила жалобу в Минздрав Калининградской области и в прокуратуру с просьбой убрать систему наблюдения, однако оба ведомства отказались принимать какие-либо меры в отношении руководства медучреждения.
В Минздраве объяснили отказ в удовлетворении жалобы женщины тем, что «женская консультация является публичным местом». В свою очередь региональная прокуратура перенаправила обращение в женскую консультацию, где ей ответили, что медучреждение не нарушает прав пациентов, сообщает РИА Новости.
После огласки в СМИ жалобой Серебренниковой занялся Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту установки видеонаблюдения в кабинетах гинекологов в женской консультации Калининграда.